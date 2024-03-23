В эстонской школе молодой человек нанес увечья своей однокласснице: это не первый случай

В среду полиция задержала молодого человека в Валгаской основной школе за нападение на одноклассницу. По поступившим в редакцию сведениям, это не первый такой случай. «Многие ученики боятся его, например, не ходят обедать или не выходят через главный вход на улицу, а идут другим путем», - утверждает один из учащихся Валгаской основной школы.
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В четверг редакция Elu24 написалf о шокирующем инциденте в школе Валги, где словесная перепалка между учениками привела к жестокому физическому насилию. На видео, распространенных в социальных сетях, было видно, как один мальчик ударил школьницу ногой в спину, а другая девочка тянула жертву за волосы.