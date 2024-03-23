В эстонской школе молодой человек нанес увечья своей однокласснице: это не первый случай

В среду полиция задержала молодого человека в Валгаской основной школе за нападение на одноклассницу. По поступившим в редакцию сведениям, это не первый такой случай. «Многие ученики боятся его, например, не ходят обедать или не выходят через главный вход на улицу, а идут другим путем», - утверждает один из учащихся Валгаской основной школы.