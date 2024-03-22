80-летний актер Роберт Де Ниро поделился с поклонниками трогательным фото. На нем онпредстал вместе со своей 10-месячной дочкой, пишет Womanhit.
ФОТО ⟩ Роберт Де Ниро показал 10-месячную дочку
Он растит Джию Вирджинию вместе со своей 45-летней возлюбленной Тиффани Чен. Это уже 7 ребенок звезды.
Напомним, Роберт Де Ниро и Тиффани познакомились девять лет назад. В 2021 году пару сделали ряд снимком пары, однако сами они не подтверждали свою связь. Лишь когда родилась их общая дочь, они перестали скрывать очевидное.