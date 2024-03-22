Звезда сериала «Кухня» показала архивное фото известного папы-футболиста и публично обратилась к нему

Сегодня, 22 марта, Олегу Владимировичу исполнился 61 год. По этому случаю его звездная дочь посвятила ему пост в фотоблоге и поздравила с праздником. В частности, Екатерина опубликовала архивное фото папы, где он предстает в спортивной форме и рассказала о его особых чертах, которыми гордится.

«Папа, сегодня твой день рождения. Ты главный в нашей семье, и мы очень гордимся тобой всю жизнь. Для меня ты всегда являешься и будешь примером во всем. Ты умеешь всегда дать правильный совет, ты всегда при всем остаешься верен себе, и я учусь ежегодно этому у тебя. Тебе не важны стереотипы, которые диктует общество, ты человек, дипломатично умеющий решить любой вопрос, не без помощи мамы конечно», - рассказала актриса.

Также знаменитость адресовала папе множество приятных пожеланий и добавила, что он для нее – особый человек.

«Ты не такой как все! Вижу, как с годами я становлюсь похожа на тебя, именно внутренне. Для меня ты уникальный человек. Я очень хочу, чтобы ты был здоров и жил по настоящему в свободной стране! Хочу, чтобы ты так же любил петь и проводить время с друзьями. Хочу, чтобы ты улыбался и чувствовал себя счастливым. Твой юмор – это что-то невероятное. Я восхищаюсь тобой! Папа, я тебя очень люблю. С днем рождения», – растрогала Екатерина.