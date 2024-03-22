ДЕНЬГИ И ВЕЗЕНИЕ ⟩ Астролог Глоба рассказал, кому в апреле можно надеяться на удачу

Дела Близнецов пойдут в гору, а доходы существенно вырастут. Звезды обеспечат представителям знака финансовую удачу, поэтому их действия и решения в авантюрных проектах будут приносить значительную прибыль. Можно даже рискнуть и купить лотерейный билетик - это окупится с лихвой.

Водолеи, наоборот, должны проявить высокую стойкость, чтобы остаться непоколебимыми перед соблазнами. Им не стоит напрасно тратить деньги. Если представители знака смогут правильно распоряжаться своими финансами, денежный поток ещё долго будет оставаться открытым для них.

В апреле представителям двух знаков зодиака стоит понадеяться на удачу — их ожидает неплохой денежный куш. Об это рассказал российский астролог Павел Глоба.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.