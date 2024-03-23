ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Бомба не спросит: эстонец ты или украинец!» Смотрите, как прошел творческий аукцион в поддержку Украины

Организатор мероприятия – эстонский благотворительный фонд SAB UA, который за два года своей деятельности уже оказал Украине помощи на 2 500 000 евро. С их помощью было отправлено около 150 автомобилей, в том числе тяжелой техники и машин скорой помощи, оборудования, экипировки, медикаментов и прочего.

Аукцион прошел в формате творческого вечера с продажей оригинальных лотов. Стены клуба украшали флаги Украины, а в середине танцевальной площадки были расставлены стулья для гостей. На сцене выступали приглашенные звезды – известный украинский журналист Роман Цимбалюк и ведущий – Аркадий Бабченко. На месте можно было приобрести украшения ручной работы с желто-синей расцветкой, а так же футболки с различными надписями.

Творческий аукцион в поддержку Украины. Украшения ручной работы. Фото: Константин Седнев

Аукцион начался с минуты молчания в память о погибших в Украине вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации. После этого ведущие начали активно общаться друг с другом, отвечали на вопросы гостей, разряжали обстановку в зале.

Роман рассказал публике о том, как прошла его встреча с Путиным в 2014 году, когда он пришел на пресс-конференцию в футболке с надписью «Укроп», а затем перешел к ситуации, которая происходит в Украине.

«Что можно сказать про войну...Там убивают людей. Бомба не спросит: эстонец ты или украинец», – сказал Роман Цимбалюк.

Творческий аукцион в поддержку Украины. Первый лот – брелок. Фото: Константин Седнев