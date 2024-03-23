В пятницу вечером, 22 марта, состоялся творческий аукцион в поддержку Украины в клубе CatHouse. Смотрите галерею!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Бомба не спросит: эстонец ты или украинец!» Смотрите, как прошел творческий аукцион в поддержку Украины
Организатор мероприятия – эстонский благотворительный фонд SAB UA, который за два года своей деятельности уже оказал Украине помощи на 2 500 000 евро. С их помощью было отправлено около 150 автомобилей, в том числе тяжелой техники и машин скорой помощи, оборудования, экипировки, медикаментов и прочего.
Аукцион прошел в формате творческого вечера с продажей оригинальных лотов. Стены клуба украшали флаги Украины, а в середине танцевальной площадки были расставлены стулья для гостей. На сцене выступали приглашенные звезды – известный украинский журналист Роман Цимбалюк и ведущий – Аркадий Бабченко. На месте можно было приобрести украшения ручной работы с желто-синей расцветкой, а так же футболки с различными надписями.
Аукцион начался с минуты молчания в память о погибших в Украине вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации. После этого ведущие начали активно общаться друг с другом, отвечали на вопросы гостей, разряжали обстановку в зале.
Роман рассказал публике о том, как прошла его встреча с Путиным в 2014 году, когда он пришел на пресс-конференцию в футболке с надписью «Укроп», а затем перешел к ситуации, которая происходит в Украине.
«Что можно сказать про войну...Там убивают людей. Бомба не спросит: эстонец ты или украинец», – сказал Роман Цимбалюк.
Ведущие перешли к первому лоту - брелок с изображением сбитого российского штурмовика СУ-25. Первоначальная цена - 25 евро. В процессе торгов лот достался молодому человеку, который предложил за брелок 300 евро. Начало хорошее!
Вторым лотом был семилетней выдержки коньяк «Коктебель» 2014 года. Уникален этот коньяк тем, что он из последней партии, которую произвели в Украине до начала оккупации Крыма. Коньяк ушел с молотка мужчине с бородой за 270 евро.
Третий лот - часы российского спецназовца, которые, со слов Аркадия, ему больше не пригодятся. Трофей приобрел сам ведущий Аркадий Бабченко за 120 евро и пояснил, что вещь российского солдата никому в зале не нужна.
В числе других лотов - двигатель и пропеллер со сбитого «Шахеда», часть самолета «Мрия», сумка-бронежилет, поездка не вездеходе «Sisu» и многое-многое другое.
Гости активно участвовали в торгах, смеялись над репликами ведущих, свободно себя чувствовали, попивая различные напитки. Атмосфера была дружественной и непринужденной.
Смотрите, как прошел творческий аукцион в нашей галереи!