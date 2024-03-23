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ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Бомба не спросит: эстонец ты или украинец!» Смотрите, как прошел творческий аукцион в поддержку Украины

Арменуи Геройская Константин Седнев
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В пятницу вечером, 22 марта, состоялся творческий аукцион в поддержку Украины в клубе CatHouse. Смотрите галерею!

Организатор мероприятия – эстонский благотворительный фонд SAB UA, который за два года своей деятельности уже оказал Украине помощи на 2 500 000 евро. С их помощью было отправлено около 150 автомобилей, в том числе тяжелой техники и машин скорой помощи, оборудования, экипировки, медикаментов и прочего.

Аукцион прошел в формате творческого вечера с продажей оригинальных лотов. Стены клуба украшали флаги Украины, а в середине танцевальной площадки были расставлены стулья для гостей. На сцене выступали приглашенные звезды – известный украинский журналист Роман Цимбалюк и ведущий – Аркадий Бабченко. На месте можно было приобрести украшения ручной работы с желто-синей расцветкой, а так же футболки с различными надписями. 

Творческий аукцион в поддержку Украины. Украшения ручной работы.
Творческий аукцион в поддержку Украины. Украшения ручной работы. Фото: Константин Седнев

Аукцион начался с минуты молчания в память о погибших в Украине вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации. После этого ведущие начали активно общаться друг с другом, отвечали на вопросы гостей, разряжали обстановку в зале.

Роман рассказал публике о том, как прошла его встреча с Путиным в 2014 году, когда он пришел на пресс-конференцию в футболке с надписью «Укроп», а затем перешел к ситуации, которая происходит в Украине.

«Что можно сказать про войну...Там убивают людей. Бомба не спросит: эстонец ты или украинец», – сказал Роман Цимбалюк.

Творческий аукцион в поддержку Украины. Первый лот – брелок.
Творческий аукцион в поддержку Украины. Первый лот – брелок. Фото: Константин Седнев

Ведущие перешли к первому лоту - брелок с изображением сбитого российского штурмовика СУ-25. Первоначальная цена - 25 евро. В процессе торгов лот достался молодому человеку, который предложил за брелок 300 евро. Начало хорошее!

Творческий аукцион в поддержку Украины. Второй лот - коньяк.
Творческий аукцион в поддержку Украины. Второй лот - коньяк. Фото: Константин Седнев

Вторым лотом был семилетней выдержки коньяк «Коктебель» 2014 года. Уникален этот коньяк тем, что он из последней партии, которую произвели в Украине до начала оккупации Крыма. Коньяк ушел с молотка мужчине с бородой за 270 евро.

Творческий аукцион в поддержку Украины. Третий лот - часы российского солдата.
Творческий аукцион в поддержку Украины. Третий лот - часы российского солдата. Фото: Константин Седнев

Третий лот - часы российского спецназовца, которые, со слов Аркадия, ему больше не пригодятся. Трофей приобрел сам ведущий Аркадий Бабченко за 120 евро и пояснил, что вещь российского солдата никому в зале не нужна.

В числе других лотов - двигатель и пропеллер со сбитого «Шахеда», часть самолета «Мрия», сумка-бронежилет, поездка не вездеходе «Sisu» и многое-многое другое. 

Гости активно участвовали в торгах, смеялись над репликами ведущих, свободно себя чувствовали, попивая различные напитки. Атмосфера была дружественной и непринужденной.

Смотрите, как прошел творческий аукцион в нашей галереи!

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