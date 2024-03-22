Эстонская певица рассказала о сумасшедших фанатах: Когда один сумасшедший следил за мной до дома, другой начинал...

Однако среди забавных историй у певицы было и несколько негативных. «Самый жуткий опыт был, когда на одном мероприятии человек все время хотел со мной заговорить. Каждый раз, когда я иду на мероприятие, я стараюсь разговаривать с людьми, быть открытой. Веду светские беседы то тут, то там. Я заканчивала разговор, а он подходил еще несколько раз, и я поняла, что он выпивший. Я вежливо закончила разговор и сказала, что пойду домой. А случилось так, что он на такси преследовал меня до дома».

Мерлин заметила все это, только когда добралась домой. «Я вышла из своего такси, а он вышел из своего. И тогда я спросила, что он здесь делает. Я попросила таксиста подождать, пока я зайду домой. А поклонник сказал, что хочет посмотреть, где я живу... Это было очень жутко, и мне стало очень страшно».

«Примерно в тот же период на протяжении пяти лет мне звонил один человек», - поделилась певица еще одной жуткой историей. «Почти каждую ночь по 30 раз. Просто звонил, звонил, звонил».

«Утром я видела, что у меня снова 30 пропущенных звонков... Время от времени он дышал в трубку, я не знаю, чего он хотел. Наконец, когда я увидела, что поступает еще один звонок без номера, я позволила мужчинам ответить на него. Тогда он повесил трубку и больше не звонил».

«Когда один сумасшедший следил за мной до дома, другой начинал звонить мне... Я подумала: "Помогите, неужели мне придется обращаться в полицию?" Но, к счастью, ничего не случилось, но мне все равно было страшно».

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