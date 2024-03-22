Эстонская певица рассказала о сумасшедших фанатах: Когда один сумасшедший следил за мной до дома, другой начинал...
Рассказывая о забавных предложениях о выступлении, Мерлин вспомнила о предложении, когда молодой человек пригласил ее выступить в номере отеля. «Он сказал, что хочет пригласить меня на очень эксклюзивный концерт, что он хочет сделать предложение возлюбленной и хочет, чтобы я пришла и спела для них. И тогда я подумала: о, очень интересно, на что это может быть похоже? Он рассказал, что видит все так: я встаю между ним и его возлюбленной и пою Nii kuuma а капелла», - говорит Мерлин, которая сначала подумала, что это просто шутка.
«Он всерьез думал об этом, и когда мы обсудили это, он понял, что, возможно, это не самая лучшая идея - встать между ним и его возлюбленной и начать петь». По словам Мерлин, был и вариант, что она будет петь с гитаристом чуть поодаль от них, но в итоге было решено, что пара все же справится без помощи других.
Мерлин также вспомнила, что ее приглашали выступить в Выру, например, но спеть надо было только одну песню. «Сказали, что бюджет ужасно ограничен, но они хотели бы, чтобы я пришла, но одной песни будет достаточно... Что их бюджета хватит только на топливо», - говорит Мерлин, добавляя, что для исполнителя одна песня все равно означает, по сути, целый день работы.
Однако среди забавных историй у певицы было и несколько негативных. «Самый жуткий опыт был, когда на одном мероприятии человек все время хотел со мной заговорить. Каждый раз, когда я иду на мероприятие, я стараюсь разговаривать с людьми, быть открытой. Веду светские беседы то тут, то там. Я заканчивала разговор, а он подходил еще несколько раз, и я поняла, что он выпивший. Я вежливо закончила разговор и сказала, что пойду домой. А случилось так, что он на такси преследовал меня до дома».
Мерлин заметила все это, только когда добралась домой. «Я вышла из своего такси, а он вышел из своего. И тогда я спросила, что он здесь делает. Я попросила таксиста подождать, пока я зайду домой. А поклонник сказал, что хочет посмотреть, где я живу... Это было очень жутко, и мне стало очень страшно».
«Примерно в тот же период на протяжении пяти лет мне звонил один человек», - поделилась певица еще одной жуткой историей. «Почти каждую ночь по 30 раз. Просто звонил, звонил, звонил».
«Утром я видела, что у меня снова 30 пропущенных звонков... Время от времени он дышал в трубку, я не знаю, чего он хотел. Наконец, когда я увидела, что поступает еще один звонок без номера, я позволила мужчинам ответить на него. Тогда он повесил трубку и больше не звонил».
«Когда один сумасшедший следил за мной до дома, другой начинал звонить мне... Я подумала: "Помогите, неужели мне придется обращаться в полицию?" Но, к счастью, ничего не случилось, но мне все равно было страшно».
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