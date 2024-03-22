ВИДЕО ⟩ Камера, охраняющая технику жителя Эстонии, поймала подозрительных парней

В качестве предупреждения Мартин также разместил информацию в Facebook-группе VALGAKAD UUS, добавив, что если кто-то узнает этих мужчин, то должен сообщить ему об этом.

Мартин рассказал редакции, что на этот раз ничего не пропало и не было разрушено, так как пришедшие на разведку мужчины заметили камеру и убежали. «Полиции я не сообщал о случившемся, так как материального ущерба не было, а в лесу может гулять кто угодно. Хотя это была частная собственность и наличие масок на лицах ночью никак не кажется прогулкой с хорошими намерениями», – размышлял он.