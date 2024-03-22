Пт, 22.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ВИДЕО ⟩ Камера, охраняющая технику жителя Эстонии, поймала подозрительных парней

Анналийза Кёсс
Copy
Запись камеры наблюдения жителя Валгамаа.
Запись камеры наблюдения жителя Валгамаа. Фото: Kuvatõmmis videost

«Многие подходили к технике, чтобы разграбить её и украсть инструменты», – рассказал мужчина из Валгамаа, Мартин, чья техника охранялась камерой, которая зафиксировала мужчин в масках, бродящих вокруг. По словам руководителя следственной группы юго-восточного участка, подобные случаи в последнее время происходили и в других местах.

В качестве предупреждения Мартин также разместил информацию в Facebook-группе VALGAKAD UUS, добавив, что если кто-то узнает этих мужчин, то должен сообщить ему об этом.

Мартин рассказал редакции, что на этот раз ничего не пропало и не было разрушено, так как пришедшие на разведку мужчины заметили камеру и убежали. «Полиции я не сообщал о случившемся, так как материального ущерба не было, а в лесу может гулять кто угодно. Хотя это была частная собственность и наличие масок на лицах ночью никак не кажется прогулкой с хорошими намерениями», – размышлял он.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх