ВИДЕО ⟩ Камера, охраняющая технику жителя Эстонии, поймала подозрительных парней

«Многие подходили к технике, чтобы разграбить её и украсть инструменты», – рассказал мужчина из Валгамаа, Мартин, чья техника охранялась камерой, которая зафиксировала мужчин в масках, бродящих вокруг. По словам руководителя следственной группы юго-восточного участка, подобные случаи в последнее время происходили и в других местах.
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В качестве предупреждения Мартин также разместил информацию в Facebook-группе VALGAKAD UUS, добавив, что если кто-то узнает этих мужчин, то должен сообщить ему об этом.