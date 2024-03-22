«Я не знаю, получится ли у меня её увидеть». Лёва Би-2 рассказал о больной матери

«Мама живет в Минске, сейчас она страдает деменцией, я не могу ее оттуда вывезти уже. Я даже завидую, потому что она каждый день просыпается и не помнит, что было вчера.

У меня не было личного опыта общения с людьми, которых поразила деменция. Сначала это вызвало шок. Потому что один раз она не узнала меня по телефону. А сейчас каждый раз, когда я звоню, она меня спрашивает, где я сейчас. Я говорю, что дома. А она спрашивает: "В Москве?" Я говорю, что не живу в Москве уже полтора года, живу в Испании.

С одной стороны, я не хочу ее расстраивать, но так получалось, что в конце концов доходило до того, почему я не в Москве? Потому что война, Россия напала на Украину. И она каждый раз рыдала. Я понял, что мне надо просто прекратить это все. В Москве так в Москве. Вот так трагично. Я не знаю, получится ли у меня ее увидеть еще. Будем надеяться», - цитирует музыканта «Зеркало».

15 марта группа «Би-2» перед концертом в Вильнюсе встретилась со Светланой Тихановской, которую Лёва Би-2 назвал «госпожа президент».

«Классная была встреча. Мы с ней фотосессию даже сделали. Президентом я ее назвал потому, что она выиграла выборы, как мне кажется. И триггером для протестов, начавшихся после выборов, стало именно это. Мне это было просто приятно, честно говоря», - сказал Лёва.

«Би-2» - русскоязычная рок-группа, образованная в 1988 году в Бобруйске (Беларусь). Ее основатели и участники - Шура Би-2 (Александр Уман - гитара, вокал) и Лёва Би-2 (Егор Бортник - основной вокал).

В 2020-м музыканты «Би-2» поддержали протесты в Беларуси, а в 2022-м осудили агрессию России против Украины.