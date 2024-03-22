В пятницу днем пара поделилась милой фотографией в социальных сетях, объявив о том, что они стали родителями, пишет Elu24.
МИЛОЕ ФОТО ⟩ Известный эстонский радиоведущий во второй раз стал отцом
В ноябре радиоведущий Андрес Пуусепп объявил, что он и его возлюбленная Сандра Сиймуссаар ожидают совместного ребенка.
«Мы очень, очень рады и с нетерпением ждем этого», - сказал тогда Пуусепп в интервью изданию.
В пятницу днем пара сообщила в социальных сетях о своем новом статусе.
У Андреса есть один взрослый ребенок от предыдущих отношений.