МИЛОЕ ФОТО ⟩ Известный эстонский радиоведущий во второй раз стал отцом

В ноябре радиоведущий Андрес Пуусепп объявил, что он и его возлюбленная Сандра Сиймуссаар ожидают совместного ребенка.

«Мы очень, очень рады и с нетерпением ждем этого», - сказал тогда Пуусепп в интервью изданию.

В пятницу днем пара сообщила в социальных сетях о своем новом статусе.

У Андреса есть один взрослый ребенок от предыдущих отношений.