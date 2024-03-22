Пт, 22.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

МИЛОЕ ФОТО ⟩ Известный эстонский радиоведущий во второй раз стал отцом

Limon.ee
Copy
Фото: Taavi Sepp

В пятницу днем пара поделилась милой фотографией в социальных сетях, объявив о том, что они стали родителями, пишет Elu24.

В ноябре радиоведущий Андрес Пуусепп объявил, что он и его возлюбленная Сандра Сиймуссаар ожидают совместного ребенка.

«Мы очень, очень рады и с нетерпением ждем этого», - сказал тогда Пуусепп в интервью изданию.

В пятницу днем пара сообщила в социальных сетях о своем новом статусе.

У Андреса есть один взрослый ребенок от предыдущих отношений.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх