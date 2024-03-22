УЛИЧНЫЙ ОПРОС «У нас пенсия, мы и так экономим!» Жители Таллинна рассказали, выключат ли электроприборы в «Час Земли»

Смысл акции – привлечь максимально широкое внимание мирового сообщества к проблеме изменения климата на Земле, показать свою поддержку идеи необходимости объединенных действий в решении экологических проблем.

В конце рабочей недели корреспонденты портала Limon.ee выяснили у местных жителей, что не все знают об акции, во время которой в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы.

Когда репортер объяснила цель и значение данного мероприятия, то многие горожане согласились с тем, что подобные действия важны для нашей природы и, что они охотно примут участие в этой акции. Были и те, кто не видит в этом смысла.

Русланбек считает, что подобные акции не помогут нашей планете. По его мнению, у человечества должно произойти глобальное осознание и общество должно выйти на новый уровень развития, что бы спасти Землю от экологических катастроф.

Почти все опрашиваемые сказали, что для блага планеты они могут отключить электроприборы на час и не видят в этом проблемы.

«Мы и так все время выключаем свет, так как у нас пенсия и надо экономить. Никто так не экономит, как мы!» – сказала Людмила, добавив, что у советских людей есть привычка заботиться об окружающей среде.

Многие жители отметили, что они стараются беречь природу, в частности сортируют мусор.

«Перестала покупать много одежды и стараюсь перерабатывать личные вещи, чтобы лишний раз не выбрасывать», – говорит Ирина, которая также поделилась, что сегодня ей исполнилось 70 лет.

Смотрите в видео, что ответили другие жители Таллинна!