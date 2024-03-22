НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ ⟩ Священник под кокаином устроил ДТП

Отец Даниэль Артуро Карденас, который имеет колумбийское происхождение и является священником в Ривисондоле, уничтожил левую часть своей Toyota в результате столкновения около полуночи в воскресенье, 10 марта, пишет NTK.

Ему удалось самостоятельно выйти из машины и вызвать скорую помощь. 50-летнему Даниэлю была оказана первая помощь на месте происшествия, а затем его отвезли в больницу, чтобы наложить швы на рану на голове. Ему удалось спастись без серьезных травм.

Полиция, расследовавшая место аварии, подумала, что священник отвлекся и что дождь сделал четырехполосную дорогу скользкой. Но стражи порядка были шокированы, когда его анализы крови и токсикологические анализы в больнице дали положительный результат на кокаин. Оказалось, что уровень кокаина в организме священника более чем втрое превышал предельно допустимую норму.

Дорожная полиция изъяла у него водительские права и сообщила о нем в прокуратуру города Сульмона, Италия, за то, что он якобы управлял автомобилем под воздействием наркотиков.

Вероятно, он предстанет перед судом или получит общественное наказание.

Местные СМИ сообщают, что это не в первый раз, когда он разбивает свою машину. В октябре в 2022 году он попал в подобную аварию в Альто-Сангро. Тогда он оставил машину на месте аварии, поскольку, по его словам, должен был провести мессу и опаздывал.