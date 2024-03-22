Пт, 22.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

В пярнуской школе пропала дверь в туалет: камеру велели отключить, а потом это...

Трийн Роос
Copy
В Пярну в школе "Май" нет двери в туалет для мальчиков.
В Пярну в школе "Май" нет двери в туалет для мальчиков. Фото: Erakogu

Перед туалетом для мальчиков в пярнуской школе «Май» нет двери. «В туалете хотелось бы приватности. Куда исчезла дверь?» - спрашивают в социальных сетях. Представитель школы объясняет, что один из учеников сломал дверь, и сейчас ее ремонтируют. «Камеру велели выключить. Эта камера уже помогла нам предотвратить многие вещи», - говорит он.

На этой неделе в Facebook уже было высказано удивление по поводу того, что в туалете школы «Май» установлена камера видеонаблюдения, а в пятницу утром несколько человек поделились в группе Märgatud: Pärnus в Facebook фотографиями, на которых видно, что в туалете для мальчиков нет двери.

«Дверь в туалет для мальчиков на втором этаже школы "Май" сняли», - пишет мужчина, разместивший фотографию. «В туалете хотелось бы приватности. Так невозможно сделать свои дело. Куда исчезла дверь?» - спрашивает другой человек, разместивший фотографию.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх