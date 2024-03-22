Перед туалетом для мальчиков в пярнуской школе «Май» нет двери. «В туалете хотелось бы приватности. Куда исчезла дверь?» - спрашивают в социальных сетях. Представитель школы объясняет, что один из учеников сломал дверь, и сейчас ее ремонтируют. «Камеру велели выключить. Эта камера уже помогла нам предотвратить многие вещи», - говорит он.
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В пярнуской школе пропала дверь в туалет: камеру велели отключить, а потом это...
На этой неделе в Facebook уже было высказано удивление по поводу того, что в туалете школы «Май» установлена камера видеонаблюдения, а в пятницу утром несколько человек поделились в группе Märgatud: Pärnus в Facebook фотографиями, на которых видно, что в туалете для мальчиков нет двери.