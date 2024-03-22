В пярнуской школе пропала дверь в туалет: камеру велели отключить, а потом это...

На этой неделе в Facebook уже было высказано удивление по поводу того, что в туалете школы «Май» установлена камера видеонаблюдения, а в пятницу утром несколько человек поделились в группе Märgatud: Pärnus в Facebook фотографиями, на которых видно, что в туалете для мальчиков нет двери.