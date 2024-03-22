«Я все еще выгоняю некоторых демонов»: Шакира призналась, что до сих пор думает о футболисте Пике

«На долгое время я приостановила свою карьеру, чтобы быть рядом с Жераром, чтобы он мог играть в футбол, – призналась Шакира в интервью изданию The Sunday Times. – Ради любви пришлось многим пожертвовать» .

Ее приоритетом были дом, семья.

«Я верила в то, что, пока смерть не разлучит нас… Я верила в эту мечту, и у меня была мечта для себя, для моих детей», – признается Шакира.

Родители Шакиры живут вместе в любви уже 50 лет.

«Мои родители вместе, я не знаю, 50 лет, и они любят друг друга, как в первый день, любовью, которая уникальна и неповторима. И это всегда было примером для меня. Это то, чего я хотела для себя и своих детей, но этого не случилось. Если жизнь дает вам лимоны, вы должны сделать лимонад», – говорит певица.

Уже полтора года, как пара не вместе, но Шакира еще полностью не отошла.

«Я все еще нахожусь в периоде размышлений. Все еще выгоняю некоторых демонов. Это последнее, что у меня осталось».

Шакира и Жерар Пике познакомились в 2010 году на съемках клипа певицы Waka Waka. Они объявили о своих отношениях в мае 2011 года. В 2013 году у них родился сын Милан, а в 2015 году – Саша.

«Я думаю, что ничто не может компенсировать боль от разрушения семьи, – сказала она в интервью изданию в прошлом году. – Конечно, я должна продолжать работать ради своих детей; это моя наибольшая мотивация. Но моей самой большой мечтой, большей, чем коллекционирование платиновых альбомов и Грэмми, было воспитывать сыновей вместе с их отцом. Преодолевать препятствия и стареть вместе. Я знаю, что теперь этого не получу».