Мужчина сфотографировал билет другого пассажира и попал на самолет: чем это закончилось

26-летнему Виклиффу Иву Флеризарду предъявлено обвинение в незаконном проникновении на судно или самолет, согласно жалобе, поданной в окружной суд США в штате Юта, пишет CNN.

Перед посадкой на рейс в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити на видеозаписях с камер наблюдения видно, как Флеризард фотографирует телефоны и посадочные талоны нескольких пассажиров, пока они не видят, а затем использует свой собственный телефон для посадки на рейс в Остин, штат Техас, утверждается в жалобе.

Оказавшись на борту самолета, Виклифф пошел в туалет в передней части самолета и провел там «значительное количество времени», пока другие пассажиры заходили на борт, говорится в жалобе.

«По завершении посадки и непосредственно перед тем, как дверь самолета была закрыта, Флеризард вышел из переднего туалета, прошел к задней части самолета и вошел в другой туалет», - говорится в жалобе.

Когда он вышел, стюардесса заметила, что свободных мест нет, и подошла к Виклиффу, чтобы помочь ему, говорится в жалобе, в которой отметили, что самолет уже отъехал от ворот и начал руление по взлетно-посадочной полосе.

Флеризард сказал бортпроводнице, что его место 21F, но она подтвердила, что человек, купивший билет на это место, уже сидит на нем, говорится в жалобе.

После того, как бортпроводники узнали настоящее имя Флеризарда и установили, что у него нет билета или брони, самолет вернулся к выходу на посадку, и его встретили правоохранители.

Хитрый мужчина сказал полиции, что он находился в Парк-Сити, штат Юта, чтобы прокатиться на сноуборде, и «должен был вернуться домой, чтобы увидеть свою семью», - говорится в документе. По его словам, он забронировал место на самолете Southwest Airlines, но рейс был переполнен, и его перенесли на более поздний вылет.

«Флеризард признал, что совершил ошибку и только пытался попасть домой», - говорится в жалобе.

Как сообщила CNN полиция, он находится в тюрьме округа Солт-Лейк-Сити под федеральным ордером на задержание.