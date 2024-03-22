Мужчину из Техаса, США, арестовали после того, как он без билета сел на самолет авиакомпании Delta Air Lines, воспользовавшись фотографией посадочного талона другого пассажира, пишет TSN.
Мужчина сфотографировал билет другого пассажира и попал на самолет: чем это закончилось
26-летнему Виклиффу Иву Флеризарду предъявлено обвинение в незаконном проникновении на судно или самолет, согласно жалобе, поданной в окружной суд США в штате Юта, пишет CNN.
Перед посадкой на рейс в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити на видеозаписях с камер наблюдения видно, как Флеризард фотографирует телефоны и посадочные талоны нескольких пассажиров, пока они не видят, а затем использует свой собственный телефон для посадки на рейс в Остин, штат Техас, утверждается в жалобе.
Оказавшись на борту самолета, Виклифф пошел в туалет в передней части самолета и провел там «значительное количество времени», пока другие пассажиры заходили на борт, говорится в жалобе.
«По завершении посадки и непосредственно перед тем, как дверь самолета была закрыта, Флеризард вышел из переднего туалета, прошел к задней части самолета и вошел в другой туалет», - говорится в жалобе.
Когда он вышел, стюардесса заметила, что свободных мест нет, и подошла к Виклиффу, чтобы помочь ему, говорится в жалобе, в которой отметили, что самолет уже отъехал от ворот и начал руление по взлетно-посадочной полосе.
Флеризард сказал бортпроводнице, что его место 21F, но она подтвердила, что человек, купивший билет на это место, уже сидит на нем, говорится в жалобе.
После того, как бортпроводники узнали настоящее имя Флеризарда и установили, что у него нет билета или брони, самолет вернулся к выходу на посадку, и его встретили правоохранители.
Хитрый мужчина сказал полиции, что он находился в Парк-Сити, штат Юта, чтобы прокатиться на сноуборде, и «должен был вернуться домой, чтобы увидеть свою семью», - говорится в документе. По его словам, он забронировал место на самолете Southwest Airlines, но рейс был переполнен, и его перенесли на более поздний вылет.
«Флеризард признал, что совершил ошибку и только пытался попасть домой», - говорится в жалобе.
Как сообщила CNN полиция, он находится в тюрьме округа Солт-Лейк-Сити под федеральным ордером на задержание.