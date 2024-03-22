Дэвид Бекхэм рассказал, почему он женился на Виктории Бекхэм

Виктория и Дэвид связали себя узами брака на пышной церемонии в Ирландии 4 июля 1999 года. Изначально певица и будущий модный дизайнер привлекла знаменитого спортсмена своей красотой и привлекательностью. «Я действительно просто влюбился в нее. Правда. Она мне просто нравилась. Я не знал, какая она как человек. Я просто полюбил ее, я не знал, на ком женюсь и с кем буду до конца жизни».

По мере взросления их обоих и развития отношений, футболиста все больше покоряла сила супруги, ее трудолюбие и то, какой матерью она стала для их детей. И первоначальное влечение переросло в глубокую и прочную любовь. «Я не понимал, какая она сильная женщина, и именно это привлекло меня в ней больше всего».

«Мне нравится, что она присматривает за мной иногда, большую часть времени, и знаете, мы создали эту жизнь с четырьмя удивительными детьми, которые являются самым важным в нашей жизни, поэтому я и выбрал Викторию... за то, как она управляет семьей», - добавил футболист.

Дэвид подчеркивает неотъемлемую роль супруги в их семье. «Мне нравятся сильные женщины, и мне нравится, что она много работает. Мне нравится, что она отличная мама».

Напомним, что футболист впервые увидел Викторию во время просмотра клипа Say You'll Be There группы Spice Girls и с уверенностью сказал своему соседу по комнате: «Я женюсь на той, в коротком черном платье».

Дэвид и Виктория поженились спустя несколько месяцев после рождения первенца Бруклина. Позже в семье появилось ещё трое детей: сыновья Ромео и Круз и дочь Харпер.