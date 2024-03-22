ОТНОШЕНИЯ НАЛАЖИВАЮТСЯ? ⟩ Герли Падар сделала красноречивый пост в социальных сетях, похвалив своего брата

«Очень крутой формат и ритмичное шоу - рекомендую на все 100», - написала Герли Падар (Пармас) на своей странице в Instagram, поделившись видео, в котором она хвалит выступление своего брата на гала-вечере Kordumatu. Танель Падар, в свою очередь, поделился историей сестры на своей странице в Instagram, написав «Спасибо, сестренка».