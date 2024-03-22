Врачи удалили живого 30-сантиметрового угря из живота мужчины: как он туда попал

20 марта 34-летний мужчина поступил в районный медицинский центр Хайха в провинции Куангнинь, Вьетнам, с сильными спазмами в животе. Поскольку пациент испытывал слишком сильную боль, чтобы его можно было расспросить о симптомах, персонал больницы провел рентген и УЗИ, обнаружившие инородное тело в его животе, а также перфорацию кишечника и перитонит, пишет Oddity Central.

Врачи решили, что лучшим вариантом действий будет провести операцию, удалить подозрительный предмет и попытаться снизить повреждение кишечника мужчины. Разрезав брюшную полость пациента, врачи с изумлением обнаружили, что чужеродным предметом оказался 30-сантиметровый живой угорь.

Удалив угря, медики приступили к удалению некротизированного колоректального сегмента кишечника - деликатной процедуры с высоким потенциалом инфицирования из-за близости к зоне прямой кишки. К счастью, операция прошла успешно и состояние пациента стабилизировалось. Он сообщил лишь о легком дискомфорте в животе после процедуры, но все еще находится под наблюдением в больнице.

На вопрос, как большой угорь мог оказаться в его животе, 34-летний мужчина не смог дать четкого ответа, но врачи считают, что скользкое животное проползло от ануса к толстой кишке пациента, прокусило кишечник и попало в брюшную полость. Но что по-настоящему шокировало персонал больницы, так это то, что угорь все еще был жив внутри тела мужчины.