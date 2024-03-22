Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса в 15-ю годовщину брака показала фото с их свадьбы

В своем Instagram модель Эмма Хеминг поздравила мужа с важным праздником – хрустальной свадьбой. Она опубликовала их романтическое фото, где Брюс Уиллис ее нежно целует. Эмма Хеминг отметила, что очень ценит мужа, а также благодарна ему за семью, которую они вместе построили.

Жена актера подчеркнула, что гордится Брюсом Уиллисом, а также уверена, что выпавшие на их жизненном пути испытания сделали их лишь сильнее и еще больше влюбили друг в друга.

«Сегодня 15-я годовщина нашей свадьбы! Я могу сделать выбор: грустить или праздновать. А я знаю, что праздновать есть что. Наш союз и связь, пожалуй, сильнее, чем когда-либо. У нас две умные, веселые и здоровые дочери .У нас есть семья, которая построена на взаимном уважении. Я люблю и обожаю мужа, за которого вышла замуж. Я очень горжусь тем, что у нас есть и что мы продолжаем создавать. Так что, с хрустальным юбилеем нас!» – написала модель.