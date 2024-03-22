Король Швеции Карл XVI Густав наградил музыкантов группы АВВA рыцарским орденом

Король Швеции Карл XVI Густав, который 30 апреля будет отмечать свой 78-й день рождения, впервые за почти 50 лет наградил королевскими рыцарскими орденами выдающихся шведов. И среди них оказались музыканты культовой группы АВВА. Решение о награждении Карл принимал не сам. Получатели Ордена были номинированы жителями Швеции, а затем уже Совет Ордена предложил кандидатуры королю. Об этом сообщили на официальном сайте королевской семьи Швеции.

Пока только известно, кого наградят и они уже могут хвастаться рыцарскими званиями. Сама торжественная церемония пройдет 31 мая. Посредством широкого политического соглашения риксдаг постановил, что четыре шведских королевских рыцарских ордена снова могут быть вручены шведским гражданам. Затем в декабре 2022 года правительство приняло новое положение о высших наградах Швеции за выдающийся вклад.

К этим наградам относятся четыре королевских рыцарских ордена: Орден Серафима, Орден Меча, Орден Полярной звезды и Орден Васы. Новое постановление направлено на то, чтобы государство могло признавать и вознаграждать достойные усилия, выходящие за рамки того, чего можно ожидать от человека в области, в которой он работает. Это может быть, например, смелая попытка спасения жизней, или достижение, имеющее большое значение для Швеции.

Таким образом, музыканты АВВА получат Ордена Васа за «выдающийся вклад в шведскую и международную музыкальную жизнь». Это: Бенни Андерссон, Агнета Фельтског, Анни-Фрид Лингстад и Бьерн Ульвеус.