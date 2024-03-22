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Эстонский блогер, посетивший Индию в составе делегации МИД: «Я сам был как настоящий министр»

Limon.ee
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Фото: Sander Ilvest

Создатель контента Карл-Густав Курн посетил столицу Индии Нью-Дели вместе с министром иностранных дел Маргусом Цахкна. «Для того чтобы показать моим подписчикам, чем занимается министерство иностранных дел», - сказал Курн в интервью Ringvaade на ERR, пишет Elu24.

Делегацию министра Маргуса Цахкна в Индии сопровождал создатель контента Карл-Густав Курн, которому были оплачены командировочные расходы в размере нескольких тысяч евро.

«Для того чтобы показать своим подписчикам, чем занимается Министерство иностранных дел, а также чтобы люди лучше узнали личность Маргуса Цахкна», - рассказал Ringvaade блогер, который пятнадцать лет прожил в Финляндии, о причинах своей поездки с Министерством иностранных дел. 

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