Эстонский блогер, посетивший Индию в составе делегации МИД: «Я сам был как настоящий министр»

Создатель контента Карл-Густав Курн посетил столицу Индии Нью-Дели вместе с министром иностранных дел Маргусом Цахкна. «Для того чтобы показать моим подписчикам, чем занимается министерство иностранных дел», - сказал Курн в интервью Ringvaade на ERR, пишет Elu24.
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Делегацию министра Маргуса Цахкна в Индии сопровождал создатель контента Карл-Густав Курн, которому были оплачены командировочные расходы в размере нескольких тысяч евро.