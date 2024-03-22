Эстонский блогер, посетивший Индию в составе делегации МИД: «Я сам был как настоящий министр»

«Для того чтобы показать своим подписчикам, чем занимается Министерство иностранных дел, а также чтобы люди лучше узнали личность Маргуса Цахкна», - рассказал Ringvaade блогер, который пятнадцать лет прожил в Финляндии, о причинах своей поездки с Министерством иностранных дел.