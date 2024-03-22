Сначала была операция, а затем семейное фото с множеством сияющих лиц. Но между ними были месяцы. И на фото был не кто-нибудь, а жена наследника британского престола, cообщают Fakty.
Королевский эксперт: Кейт Миддлтон уже давно нашлась замена
Слухи о принцессе Кейт ходят уже несколько месяцев. Она исчезла из поля зрения общественности после операции в январе, но так и не раскрыла, от чего именно она страдает. Потом появилось отредактированное фото на День матери – и огромный резонанс. Прошло уже больше недели с момента фотошопа, но социальные сети и британская пресса все еще полны спекуляций относительно здоровья Кейт, и над всем этим нависает большой вопрос: когда жена Уильяма наконец-то вернется? Опытный королевский эксперт Томас Килингер рассказал t-online, что объявлять дату возвращения Кейт сейчас опасно и является фактором неопределенности.
Это terminus ad quem, то есть обязательная календарная запись, которую все ждут в кулуарах и ожидают, что что-то произойдет. Но если ничего не происходит, то это вдвойне проблематично, потому что прогноз тоже не будет правильным. А вы знаете, как трудно делать прогнозы в наши дни. Дворец должен быть осторожным, чтобы не попасть в ловушку. Но он должен предоставить объяснение, почему принцесса настолько плохо себя чувствует, что уже несколько месяцев находится вне игры. Это восстановило бы доверие после досадной истории с фотографиями. Пока этого не произойдет, спекуляции вокруг ее здоровья будут продолжать вредить репутации королевской семьи. Очевидно, что король Чарльз не чувствует, что это дело угрожает монархии как институту, иначе бы уже действовал. Он знает, насколько важна королевская семья для британского народа, который тысячелетиями был сильно привязан к этому институту. В мире, где рушатся устои, где стабильность шатается, монархия является огромной, традиционно стабильной опорой, которую можно сравнить с религией. У королевской семьи есть время до Пасхи, чтобы разрубить этот гордиев узел
По мнению эксперта, вся эта ситуация – не очень хороший знак для Кейт, которую уже давно «заменила очень преданная Камилла».
Она является женой правящего короля, и ее обязанность — выполнять эту роль. Но, конечно, это затрудняет ее появление на публике, когда ее муж отсутствует из-за рака. С другой стороны, это открывает новые возможности, ведь ее популярность растет. Вдруг она становится гламурным лицом королевской семьи, которое может блистать в первом ряду. Не очень хороший знак для Кейт, ведь ее уже давно заменила очень преданная Камилла, которая очень хорошо играет свою роль. Она заполняет собой все пробелы. Она стала лицом переходного периода. Но, к сожалению, даже Камилле не удается затмить эту историю вокруг Кейт. Это общее беспокойство, эту внутреннюю неуверенность невозможно решить дружескими пиар-встречами. Это ощущение теперь довлеет над персонажами, от которых зависит репрезентация монархии