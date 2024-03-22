Королевский эксперт: Кейт Миддлтон уже давно нашлась замена

Это terminus ad quem, то есть обязательная календарная запись, которую все ждут в кулуарах и ожидают, что что-то произойдет. Но если ничего не происходит, то это вдвойне проблематично, потому что прогноз тоже не будет правильным. А вы знаете, как трудно делать прогнозы в наши дни. Дворец должен быть осторожным, чтобы не попасть в ловушку. Но он должен предоставить объяснение, почему принцесса настолько плохо себя чувствует, что уже несколько месяцев находится вне игры. Это восстановило бы доверие после досадной истории с фотографиями. Пока этого не произойдет, спекуляции вокруг ее здоровья будут продолжать вредить репутации королевской семьи. Очевидно, что король Чарльз не чувствует, что это дело угрожает монархии как институту, иначе бы уже действовал. Он знает, насколько важна королевская семья для британского народа, который тысячелетиями был сильно привязан к этому институту. В мире, где рушатся устои, где стабильность шатается, монархия является огромной, традиционно стабильной опорой, которую можно сравнить с религией. У королевской семьи есть время до Пасхи, чтобы разрубить этот гордиев узел