«У нее жесткие методы борьбы»: блогер раскрыл секрет о Тине Кароль

В своем блоге на сайте «Обозреватель» он добавил, что, по слухам, у Кароль очень жесткие методы борьбы с конкурентками.

«Если верить слухам о стальном характере девы и ее жестких методах вытеснения конкуренток со сцены – это лишь свидетельствует о внутренней неуверенности певицы», – сказал Беспалов.

Но Кароль, продолжил он, точно отличается ото всех остальных. Беспалов говорит, что артистка никогда не реагирует на критику и не комментирует сплетни вокруг ее персоны.

«Любую критику, сплетни, скандалы вокруг своего имени она никогда не комментирует. Тина, браво! Очень разумный и правильный подход. Именно так появляются легенды вокруг артиста», – добавил блогер.