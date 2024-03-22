Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов рассказал о Тине Кароль и о ее поведении в шоу-бизнесе. По его словам, у артистки есть определенные комплексы, иначе он никак не может объяснить, почему она выживает конкурентов со сцены, пишет Unian.
«У нее жесткие методы борьбы»: блогер раскрыл секрет о Тине Кароль
В своем блоге на сайте «Обозреватель» он добавил, что, по слухам, у Кароль очень жесткие методы борьбы с конкурентками.
«Если верить слухам о стальном характере девы и ее жестких методах вытеснения конкуренток со сцены – это лишь свидетельствует о внутренней неуверенности певицы», – сказал Беспалов.
Но Кароль, продолжил он, точно отличается ото всех остальных. Беспалов говорит, что артистка никогда не реагирует на критику и не комментирует сплетни вокруг ее персоны.
«Любую критику, сплетни, скандалы вокруг своего имени она никогда не комментирует. Тина, браво! Очень разумный и правильный подход. Именно так появляются легенды вокруг артиста», – добавил блогер.