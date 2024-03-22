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«У нее жесткие методы борьбы»: блогер раскрыл секрет о Тине Кароль

Limon.ee
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Тина Кароль
Тина Кароль Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов рассказал о Тине Кароль и о ее поведении в шоу-бизнесе. По его словам, у артистки есть определенные комплексы, иначе он никак не может объяснить, почему она выживает конкурентов со сцены, пишет Unian.

В своем блоге на сайте «Обозреватель» он добавил, что, по слухам, у Кароль очень жесткие методы борьбы с конкурентками.

«Если верить слухам о стальном характере девы и ее жестких методах вытеснения конкуренток со сцены – это лишь свидетельствует о внутренней неуверенности певицы», – сказал Беспалов.

Но Кароль, продолжил он, точно отличается ото всех остальных. Беспалов говорит, что артистка никогда не реагирует на критику и не комментирует сплетни вокруг ее персоны.

«Любую критику, сплетни, скандалы вокруг своего имени она никогда не комментирует. Тина, браво! Очень разумный и правильный подход. Именно так появляются легенды вокруг артиста», – добавил блогер.

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