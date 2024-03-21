ВИДЕО ⟩ Женщина занималась йогой на парковке пекарни, которую после этого сразу же ограбила

В Австралии женщина позанималась йогой прямо на парковке перед пекарней, которую потом пошла и ограбила. Об этом пишет The Mirror.

Преступница выполняла сложные упражнения и была запечатлена камерой видеонаблюдения заведения прямо перед тем, как ворваться в кондитерскую около 3 часов ночи 3 марта и украсть несколько круассанов. Роликом поделились сотрудники пекарни в социальных сетях.

«Мы были очень удивлены, когда увидели запись с камер наблюдения, сделанную во время недавнего взлома нашей кондитерской. Похоже, йога – обязательное условие перед проникновением. Было украдено несколько вещей, включая круассаны, которые явно были слишком соблазнительны для этого гибкого грабителя», – подписали работники Phillippa's Bakery видео.

К ролику добавили саундтрек из фильма «Миссия невыполнима: Протокол Фантом». Под эту мелодию гибкая девушка, одетая во все черное, катается по парковке, делая упражнения для ног и тела, прежде чем совершить преступление.

Видео понравилось многим пользователям Instagram и они поспешили прокомментировать действия грабительницы.

«Это чтобы отработать калории от круассанов до того, как она их украдут?» – написал один из зрителей.

Издание отмечает, что 44-летняя жительница Ричмонда прихватила из пекарни Phillippa's хрустящую выпечку, а также пару туфель, iPad и чистящие средства. Ей были предъявлены обвинения в краже, взломе и краже с использованием оборудования. Девушка была отпущена под залог.