В России подали в суд на Веру Брежневу: в чем причина

РосСМИ сообщают, что эту сумму не оплатил магазин женской одежды Myseasons в Санкт-Петербурге, который Брежнева в свое время открыла с дизайнером Ханной Хмелевой. Вера отвечала за популяризацию бренда, рекламировала его. После 24 февраля Брежнева уехала из России и оборвала все связи. Тем временем ее компаньонка вышла из совместного ООО и стала единственной владелицей бизнеса. А ООО Брежнев закрыли за долги. Один из них – Пенсионному фонду.