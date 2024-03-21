На певицу Веру Брежневу, которая имела бизнес в России, подали в суд. Пенсионный фонд судится с украинской артисткой якобы из-за долга, который достигает целых 500 рублей, пишет Fakty.
В России подали в суд на Веру Брежневу: в чем причина
РосСМИ сообщают, что эту сумму не оплатил магазин женской одежды Myseasons в Санкт-Петербурге, который Брежнева в свое время открыла с дизайнером Ханной Хмелевой. Вера отвечала за популяризацию бренда, рекламировала его. После 24 февраля Брежнева уехала из России и оборвала все связи. Тем временем ее компаньонка вышла из совместного ООО и стала единственной владелицей бизнеса. А ООО Брежнев закрыли за долги. Один из них – Пенсионному фонду.
Вера Брежнева осудила полномасштабную войну в Украине и взялась за волонтерские проекты. Артистка в публичном пространстве перешла на украинский язык и выпустила альбом с украинскими песнями, чего не делала раньше.
В Украине певица строит новый бизнес – она создала платформу для женщин, также владеет собственным брендом косметики. Тем не менее, она еще получает критику в свой адрес за предыдущую деятельность и исполнение песен на русском языке.