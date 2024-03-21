В Голливуде на Аллее славы открыли 2775 по счету именную звезду

Звезда Dr Dre на Аллее славы. Фото: Valerie Macon

На церемонии присутствовали другие известные хип-хоп-артисты, чьи альбомы продюсировал Dr. Dre. Это Эминем, Снуп Догг и 50 Cent. Бывшие подопечные продюсера 20 марта поделились фотографиями с церемонии в своих соцсетях.

Выступающий под псевдонимом Dr. Dre Андре Ромелл Янг – обладатель семи премий «Грэмми».

Рэпер Dr. Dre со своей звездой на Аллее славы. Фото: Valerie Macon

«Больше всего я горжусь тем, что улучшил звучание и ясность того, как мы воспринимаем хип-хоп. Сделать это правильно – одно из моих лучших достижений», - сказал Dr. Dre.

Широкую известность получил в конце 1980-х и начале 1990-х годов в качестве участника рэп-коллектива N.W.A. На церемонии в Голливуде его также поддержали четверо детей.

А в январе обладателем именной звезды на Аллее славы в Голливуде стал известный американский актер Уиллем Дефо. Он прославился благодаря ролям в фильмах «Человек-паук», «Маяк» и «Отель "Гранд Будапешт"».