В группе социальных сетей, объединяющей иностранцев, проживающих в Эстонии, ведут разговоры о том, что популярный музыкант Койт Тооме отказывается возвращать залог своему арендатору. «Я начинаю нервничать», – заявляет бывший арендатор Тооме. Сам музыкант, однако, видит ситуацию совершенно иначе.
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«Я начинаю нервничать»: бывший арендатор Койта Тооме жалуется на музыканта в социальных сетях
«Мой бывший арендодатель игнорирует мою просьбу вернуть мне залог», – сообщает Альдо Санчес в группе Facebook, которая объединяет иностранцев, проживающих в Эстонии.