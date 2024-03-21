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«Я начинаю нервничать»: бывший арендатор Койта Тооме жалуется на музыканта в социальных сетях

Limon.ee
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Койт Тооме
Койт Тооме Фото: Eero Vabamägi

В группе социальных сетей, объединяющей иностранцев, проживающих в Эстонии, ведут разговоры о том, что популярный музыкант Койт Тооме отказывается возвращать залог своему арендатору. «Я начинаю нервничать», – заявляет бывший арендатор Тооме. Сам музыкант, однако, видит ситуацию совершенно иначе.

«Мой бывший арендодатель игнорирует мою просьбу вернуть мне залог», – сообщает Альдо Санчес в группе Facebook, которая объединяет иностранцев, проживающих в Эстонии.

Оказывается, что Санчес арендовал квартиру у любимого музыканта Эстонии Койта Тооме, из которой он выехал в начале года, но, как утверждает, до сих пор не получил свой залог обратно.

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