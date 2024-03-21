«Я начинаю нервничать»: бывший арендатор Койта Тооме жалуется на музыканта в социальных сетях

«Мой бывший арендодатель игнорирует мою просьбу вернуть мне залог», – сообщает Альдо Санчес в группе Facebook, которая объединяет иностранцев, проживающих в Эстонии.

Оказывается, что Санчес арендовал квартиру у любимого музыканта Эстонии Койта Тооме, из которой он выехал в начале года, но, как утверждает, до сих пор не получил свой залог обратно.