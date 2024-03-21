Конкурс Maxima в ТикТоке вызвал большое возмущение среди участников: сеть магазинов признала ошибку

«Maxima использует вводящую в заблуждение рекламу для продвижения себя», – пожаловался гражданин, принимавший участие в комментаторской игре магазина Maxima, которого лишили обещанного приза. «Мы искренне признаем, что текст видео был неудачным и неточным, из-за чего у участников сложилось впечатление, что победителей может быть больше, чем один», – пояснил руководитель отдела по связям с общественностью Maxima Эстония.
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«У них было видео на TikTok, где они обещали, что "если ваш комментарий не наберет ни одного лайка в разделе комментариев под этим видео до 20 марта, вы получите подарочную карту Maxima на 20 евро". Мой комментарий не набрал ни одного лайка, да и вообще было много комментариев, которые не набрали лайков, но вместо этого Maxima решила разыграть одну подарочную карту», – написал разочарованный игрок, который, несмотря на выполнение условий игры, не получил ожидаемый приз.