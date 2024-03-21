Конкурс Maxima в ТикТоке вызвал большое возмущение среди участников: сеть магазинов признала ошибку

«У них было видео на TikTok, где они обещали, что "если ваш комментарий не наберет ни одного лайка в разделе комментариев под этим видео до 20 марта, вы получите подарочную карту Maxima на 20 евро". Мой комментарий не набрал ни одного лайка, да и вообще было много комментариев, которые не набрали лайков, но вместо этого Maxima решила разыграть одну подарочную карту», – написал разочарованный игрок, который, несмотря на выполнение условий игры, не получил ожидаемый приз.