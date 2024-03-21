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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ У популярного эстонского писателя и драматурга родился внук

Limon.ee
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Андрус Кивиряхк.
Андрус Кивиряхк. Фото: Remo Tõnismäe

На прошлой неделе у писателя Андруса Кивиряха  родился внук Йоозеп! Об этом сообщил Elu24.

Каарин Кивиряхк, старшая дочь Андруса и Илоны, поделилась в социальных сетях милыми фотографиями с малышом.

Оказывается, маленький Йоозеп увидел свет 14 марта.

«Я думаю, что в этом деле я играю второстепенную роль», – сказал Андрус Кивиряхк в кратком комментарии Õhtulehth.

Андрус Кивиряхк с женой Илоной Мартсон.
Андрус Кивиряхк с женой Илоной Мартсон. Фото: Маанус Масинг / Saarte Hääl

Каарин Кивиряхк — эстонский теоретик культуры, искусствовед и журналист.

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