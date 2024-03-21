На прошлой неделе у писателя Андруса Кивиряха родился внук Йоозеп! Об этом сообщил Elu24.
ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ У популярного эстонского писателя и драматурга родился внук
Каарин Кивиряхк, старшая дочь Андруса и Илоны, поделилась в социальных сетях милыми фотографиями с малышом.
Оказывается, маленький Йоозеп увидел свет 14 марта.
«Я думаю, что в этом деле я играю второстепенную роль», – сказал Андрус Кивиряхк в кратком комментарии Õhtulehth.
Каарин Кивиряхк — эстонский теоретик культуры, искусствовед и журналист.