ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ У популярного эстонского писателя и драматурга родился внук

Каарин Кивиряхк , старшая дочь Андруса и Илоны, поделилась в социальных сетях милыми фотографиями с малышом.

«Я думаю, что в этом деле я играю второстепенную роль», – сказал Андрус Кивиряхк в кратком комментарии Õhtulehth.