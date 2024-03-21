Известная эстонская певица рассказала о неприятном опыте с поклонником: «Он сказал, что хочет посмотреть, где я живу»

Однажды ей позвонил молодой человек и пригласил в гостиничный номер. «Он хотел сделать предложение своей девушке и попросил меня прийти и спеть. Его идея заключалась в том, чтобы я встала между ним и его девушкой и спела Nii kuum a capella. Я подумала, что это отличное предложение, и стала выяснять подробности. Его идея заключалась в том, что я войду в дверь, сяду между ними и начну петь. Я сказал, что, может быть, я не буду садиться между вами, это немного странно».

Сначала Мерлин подумала, что это шутка, потому что план казался таким странным. «Когда мы обсуждали это, он понял, что будет лучше, если я спою песню с гитаристом чуть поодаль от них. В конце концов мы пришли к выводу, что, возможно, они все же смогут обойтись одной женщиной».

За свою 20-летнюю карьеру певицы Мерлин сталкивалась со многими поклонниками, и не все из них были приятными. «На одном мероприятии один человек хотел все время со мной разговаривать, а я всегда стараюсь разговаривать со всеми на мероприятиях, быть открытой. Он несколько раз возвращался ко мне, и я поняла, что он чуть пьянее, чем остальные. Я вежливо закончила разговор и сказала, что иду домой. Он последовал за мной на такси до моего дома. Я вышла из такси, а он вышел из своего такси. Он сказал, что хочет посмотреть, где я живу». сказала Мерлин. К счастью, она больше не живет в том месте.

Она вспомнила еще один неприятный инцидент с фанатами. «Примерно в тот же период один человек звонил мне пять лет подряд. Почти каждую ночь по 30 раз. Утром я видела, что у меня снова 30 пропущенных звонков. Иногда он дышал в трубку. Я не знаю, чего он хотел. Наконец, когда я снова увидела звонок со скрытого номера, я позволила другу-мужчине ответить на него. Тогда он сразу же повесил трубку и больше не звонил».

Мерлин Уускюла только что выпустил новую песню Tagasi käidud teid.