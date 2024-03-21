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Ученицу начальных классов избили в школьном коридоре: полиция задержала подростка на 48 часов

Кетлин Крузе
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Валгаская основная школа.
Валгаская основная школа. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Айри Лаин, руководитель отдела образования Валгаской начальной школы, по-прежнему хранит молчание, комментируя шокирующие видео, но подтверждает, что «школа рассматривает этот случай в рамках законодательства», пишет Elu24.

«Вот как издеваются над детьми в начальной школе Валга. На это ужасно смотреть!», – написал в редакцию читатель в среду вечером. Вскоре поступила вторая, третья и четвертая жалоба на жестокое издевательство, которое произошло в коридоре Валгаской школы несколько дней назад.

«В Валгаской начальной школе произошел печальный случай, который нет необходимости описывать, потому что все есть на видео. Этим вопросом занимается полиция, но как такое могло произойти в закрытых помещениях школы, где находятся сотрудники школы», – не может понять читатель.

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