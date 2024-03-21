Айри Лаин, руководитель отдела образования Валгаской начальной школы, по-прежнему хранит молчание, комментируя шокирующие видео, но подтверждает, что «школа рассматривает этот случай в рамках законодательства», пишет Elu24.
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Ученицу начальных классов избили в школьном коридоре: полиция задержала подростка на 48 часов
«Вот как издеваются над детьми в начальной школе Валга. На это ужасно смотреть!», – написал в редакцию читатель в среду вечером. Вскоре поступила вторая, третья и четвертая жалоба на жестокое издевательство, которое произошло в коридоре Валгаской школы несколько дней назад.