Ученицу начальных классов избили в школьном коридоре: полиция задержала подростка на 48 часов

«Вот как издеваются над детьми в начальной школе Валга . На это ужасно смотреть!», – написал в редакцию читатель в среду вечером. Вскоре поступила вторая, третья и четвертая жалоба на жестокое издевательство, которое произошло в коридоре Валгаской школы несколько дней назад.

«В Валгаской начальной школе произошел печальный случай, который нет необходимости описывать, потому что все есть на видео. Этим вопросом занимается полиция, но как такое могло произойти в закрытых помещениях школы, где находятся сотрудники школы», – не может понять читатель.