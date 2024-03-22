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«НА ТРЕТИЙ РАЗ СКИДКА» ⟩ Парковочный вопрос: штрафы в столичном районе Ыйсмяэ выписывают по настроению?

Влада Лаевалинд
, репортер
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То самое злосчастное место на углу тротуара, где в течение полугода штрафы не выписывали никому.
То самое злосчастное место на углу тротуара, где в течение полугода штрафы не выписывали никому. Фото: Фото читателя.

Житель Таллинна и водитель с большим стажем Андрей не понимает, по какому принципу сотрудники муниципальной полиции выписывают автомобилям штрафы во дворе многоквартирного дома, где он проживает. 

Живущий в столичном районе Ыйсмяэ Андрей рассказал, что начал обращать внимание на то, что автомобилям, припаркованным около его дома, выписывают штрафы, но принцип, по которому это делают сотрудники муниципальной полиции, он понять не может.

По его словам, он периодически оставлял свой автомобиль на одном и том же месте в течение нескольких лет, и никогда не возникало проблем. «Года два назад я получил первый штраф размером в 20 евро, потому что машина задним колесом заехала на бордюр. Был согласен с таким решением, оплатил штраф и продолжал парковаться там же», - рассказывает Андрей.

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