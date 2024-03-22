Житель Таллинна и водитель с большим стажем Андрей не понимает, по какому принципу сотрудники муниципальной полиции выписывают автомобилям штрафы во дворе многоквартирного дома, где он проживает.
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«НА ТРЕТИЙ РАЗ СКИДКА» ⟩ Парковочный вопрос: штрафы в столичном районе Ыйсмяэ выписывают по настроению?
Живущий в столичном районе Ыйсмяэ Андрей рассказал, что начал обращать внимание на то, что автомобилям, припаркованным около его дома, выписывают штрафы, но принцип, по которому это делают сотрудники муниципальной полиции, он понять не может.