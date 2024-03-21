СОВПАДЕНИЕ? ⟩ В Эстонии на небольшом расстоянии друг от друга загорелись два автомобиля

Вечером во вторник в городе Ууэмыйза загорелся автомобиль, а через полтора часа в центр сигнализации поступило сообщение о том, что в этом же городе горит еще одна машина – комбайн для сбора камыша. Читатель Elu24 спрашивает, может ли быть совпадением тот факт, что машины на соседних улицах загорелись из-за неисправности электрооборудования.