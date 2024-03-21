Вечером во вторник в городе Ууэмыйза загорелся автомобиль, а через полтора часа в центр сигнализации поступило сообщение о том, что в этом же городе горит еще одна машина – комбайн для сбора камыша. Читатель Elu24 спрашивает, может ли быть совпадением тот факт, что машины на соседних улицах загорелись из-за неисправности электрооборудования.
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СОВПАДЕНИЕ? ⟩ В Эстонии на небольшом расстоянии друг от друга загорелись два автомобиля
Lääne Elu пишет, что 19 марта в 22:27 в центр сигнализации поступило сообщение о пожаре автомобиля в городе Хаапсалу в поселке Ууэмыйза. На улице Масти загорелся капот припаркованного автомобиля. Спасатели потушили пожар в 22:54. Автомобиль загорелся в результате возможной неисправности электрооборудования и был частично поврежден.