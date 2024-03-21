Надя Дорофеева показала, как с детьми мужа пряталась в бомбоубежище во время обстрела Киева

Украинская певица Надя Дорофеева показала, где пряталась с семьей во время мощной ракетной атаки по Киеву в ночь на 21 марта.

В сторис своей страницы в Instagram артистка разместила снимки, на которых изображена в бомбоубежище вместе с мужем Мишей Кацуриным и его детьми - двухлетним Иваном и семилетней Александрой.

На фотографии Дорофеева вместе с дочерью своего мужа запечатлена, лежа на раскладушке.

«Маленький ответственный человек», - подписала Надя фото с маленьким Иваном, который изображен в бомбоубежище на раскладушке, обнимая игрушку.

Фото: Скриншот с Instagram

«Привет из бомбоубежища», - подписала Надя другое фото, где позирует вместе с дочерью Кацурина.

Фото: Скриншот с Instagram

Отметим, что в ночь на 21 марта российские оккупанты нанесли очередную массированную ракетную атаку по Украине. В общей сложности, российские захватчики выпустили 31 ракету.