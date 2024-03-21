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МОЖНО ИЛИ НЕТ? ⟩ Камера, установленная в туалете одной из школ Пярну, вызвала вопросы у родителей и учеников

Анналийза Кёсс
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Фото: Shutterstock

«Ненормальная камера в туалете», - поделилась в социальных сетях, родительница ребенка, учащегося в школе Mai, спрашивая сограждан, насколько этично устанавливать камеру наблюдения в школьном туалете. Специалист по защите данных и информационной безопасности школы сообщил, что камера установлена в вестибюле туалета в зоне мытья рук с целью обеспечения безопасности, поскольку в школе часто происходят случаи порчи школьного имущества , а также правонарушения против личности.

В начале этой недели в группе Facebook Märgatud Pärnus появился пост, в котором анонимный участник группы поделился фотографией туалета школы Mai в Пярну, где была установлена камера. «Мне позвонил ребенок и сказал, что беспокоится, что не чувствует себя в безопасности, когда ходит в туалет», - написал родитель, который считает такое наблюдение ненормальным.

Камера наблюдения в школе Mai.
Камера наблюдения в школе Mai. Фото: Lapsevanema erakogu
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