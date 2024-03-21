МОЖНО ИЛИ НЕТ? ⟩ Камера, установленная в туалете одной из школ Пярну, вызвала вопросы у родителей и учеников

В начале этой недели в группе Facebook Märgatud Pärnus появился пост, в котором анонимный участник группы поделился фотографией туалета школы Mai в Пярну, где была установлена камера. «Мне позвонил ребенок и сказал, что беспокоится, что не чувствует себя в безопасности, когда ходит в туалет», - написал родитель, который считает такое наблюдение ненормальным.