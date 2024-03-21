ФОТО ⟩ Бейонсе полностью обнажилась для обложки своего нового альбома

Также в соцсетях звезды появились и другие промокадры в рамках рекламной кампании пластинки - на одной из фотографий Бейонсе запечатлена верхом на лошади и в ковбойской шляпе, что отсылает к названию и стилю альбома. Помимо этого, певица опубликовала серию своих фотографий и совместный портрет с мужем Джей-Зи.