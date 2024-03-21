Бейонсе полностью обнажилась для обложки своего нового альбома Cowboy Carter, который выйдет 29 марта. На снимке, опубликованном в Instagram, 42-летняя певица позирует без одежды, но прикрываясь лентой и руками.
ФОТО ⟩ Бейонсе полностью обнажилась для обложки своего нового альбома
Также в соцсетях звезды появились и другие промокадры в рамках рекламной кампании пластинки - на одной из фотографий Бейонсе запечатлена верхом на лошади и в ковбойской шляпе, что отсылает к названию и стилю альбома. Помимо этого, певица опубликовала серию своих фотографий и совместный портрет с мужем Джей-Зи.
Кантри-альбом Cowboy Carter станет восьмым студийным альбомом в карьере певицы. Это вторая часть ее альбома Renaissance, который вышел два года назад.