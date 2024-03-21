59-летний Киану Ривз впервые за много лет сменил образ: как выглядит актер сейчас

Актер впервые за много лет решился избавиться от своих длинных черных локонов и вернулся к стрижке времен «Адвоката дьявола». К слову, помолодел Киану сразу же на пару десятков лет.

Несмотря на то, что на протяжении всей своей кинокарьеры Киану сотни раз экспериментировал с прическами, меняя длинные волосы на короткие и так по кругу, в последние годы он все же остановился на удлиненных черных прядях, которые отлично дополняла вечная трехдневная щетина актера. Однако для новой роли потребовался более опрятный внешний вид, в связи с чем Ривз был вынужден вернуться к короткой стрижке.