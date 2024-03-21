ФОТО ⟩ Находчивый житель Эстонии отметил время начала парковки хитрым способом

«На парковке около рынка. Вполне справедливо, и похвала гражданину», - говорит Айри, которая опубликовала фото в группе Märgatud: Viljandis в Facebook, на котором видно, что обычные парковочные часы заменили на настоящий будильник. «Я не проверила, работающие ли они», - говорит она порталу Elu24.

Начало парковки отметили на обычных часах. Фото: Erakogu

Фотография, о которой идет речь, многих развеселит и вызовет улыбку на лице.

«Ух ты, вот это уровень, я давно так не смеялся», - говорит Хелве, оставившая комментарий. «Как же это хорошо!» - говорит Марис. «Круто, надо взять на заметку», - говорит Мелия.

«Времена сейчас тяжелые, буду я еще тратить деньги, чтобы купить кусок картона в магазине. Хорошая идея. Жаль, что я выбросил свои сломанные часы. Если государство и местные власти испытывают финансовые трудности, то и люди тоже, и вторичная переработка входит в моду», - говорит Тийна.

Пользователи Сети считают, что обозначать время парковки с помощью настоящих часов - это изобретательно и находчиво.

«Следующими будут настенные часы с кукушкой!» - предполагает Тармо.

«Бедные контролеры. Особенно когда таких часов станет больше. Теперь попробуйте догадаться, когда он начал парковку, если здесь работающие парковочные часы», - говорит Тойво.

«Если они ходят, это не очень честно. Не хотелось бы быть инспектором. Как доказать, ходят эти часы или нет», - пишет Андрес.

«Так мило. Зачем часам простаивать дома, когда их хозяин на рынке?» - спрашивает Вирве.

«Очень экологичная штука», - говорит Кайре.

«Фотография года», - говорит Максимилиан.