12-литровая бутылка шампанского и куча сюрпризов: в Таллинне пройдет двухдневная Винная ярмарка

«В течение многих лет Винная ярмарка была важной составляющей местной винной культуры, и юбилейное мероприятие в этом году станет особым событием, которое откроет свои двери для всех любителей и профессионалов из Эстонии и других стран. Винная ярмарка – это событие высшего уровня в индустрии вина в Эстонии и, безусловно, самое подходящее место для знакомства с новыми вкусами и встречи с лидерами отрасли», – сказал один из организаторов Винной ярмарки и президент Ассоциации сомелье Эстонии Кристьян Маркии.

На десятой Винной ярмарке будут участвовать практически все крупные винные импортеры Эстонии, которых насчитывается около 40, и сотни виноделен, многие из которых будут представлять сами виноделы. К ним присоединятся винодельни из Франции, Италии, Греции, Армении, Грузии и Эстонии. В рамках ярмарки пройдет множество увлекательных дегустаций и семинаров, которые позволят участникам детально исследовать различные винные регионы и винодельни. Будут доступны несколько редких и ценных вин. В честь 10-летия Винной ярмарки на обоих днях ярмарки будет открыта для дегустации редкая 12-литровая бутылка шампанского Moët & Chandon Balthazar.

Кейтеринг будут представлять Антти Лепик и Austerium, Микк Метстак и Kalakala & Sons, а также победитель «MasterChef Estonia» 2023 Ивари Вокк вместе с Nordic Catering.

На винной ярмарке также объявят результаты конкурса «Вино года 2024». В рамках данного конкурса сомелье и винные эксперты проводят слепые дегустации и присуждают лучшим винам золотые, серебряные и бронзовые медали. Отметка «Вино года» дает любителям вина и сомелье возможность быстро и удобно найти лучшие вина, представленные на эстонском винном рынке, а также открыть для себя новых импортеров и производителей. В 2024 году на конкурс было представлено 547 вин от почти 40 винных поставщиков, что стало новым рекордом. Многие из вин, получивших медали, также будут доступны для дегустации на ярмарке.

Винная ярмарка пройдет в Котле культуры 4 и 5 апреля с 12:00 до 20:00. Подробнее ЗДЕСЬ!