Лаура Тибар (29 лет) - красивая женщина, которая, как и многие, всю жизнь боролась с лишним весом и расстройствами пищевого поведения. Сегодня ее жизнь изменилась на 180 градусов. «Сразу скажу, что я никогда не говорю "жирный" о более крупных людях - это не нормально. Человек может быть корпулентным, более крупным, более упитанным».

Детство Лауры было довольно трудным: «Я - ребенок разведенных родителей. Я не помню своих родителей вместе. Несмотря на это, у меня вегда была сильная родительская поддержка: и мать, и отец поддерживают меня на моем пути, как морально, так и финансово. Я очень благодарна им за это!»

Родительская поддержка была важна для Лауры в детском саду, когда ей с самого начала дали понять, что она толстая и отвратительная. «У нас в группе было две Лауры, и, конечно, меня окрестили Большой Лаурой», - вспоминает она. - В детском саду надо мной издевались, но я защищалась кулаками, когда меня дразнили. Конечно, замечали только эти нападения. То, что надо мной смеялись и издевались, взрослых не особо волновало. В то время издевательства не были такой уж проблемой».