ФОТО ⟩ Давно потерянная «реликвия» Õllesummer неожиданно нашлась

Фото: Õllesummer

«К нашему большому удивлению, целая и не поврежденная вывеска с названием фестиваля со встроенным освещением, которая использовалась в течение 20 лет, была найдена под кучей ящиков и прочего мусора», - сказал главный организатор Õllesummer Стен-Эрик Янтсон. «Он цела и работоспособна - поэтому мы снова будем использовать эту так называемую реликвию после пятилетнего перерыва», - добавил Янтсон.

На территории Таллиннского певческого поля, отделенной забором, расположены складские помещения, кладовые и несколько прицепов, в которых остались предметы, использованные на прошлых крупных мероприятиях. Для команды фестиваля было сюрпризом обнаружить, что некоторые вещи до сих пор оставались там.

Фото: Õllesummer

Самый крупный фестиваль Эстонии Õllesummer после пятилетнего перерыва вновь состоится на Таллиннском певческом поле с 3 по 6 июля. В этом году фестиваль отметит свой 30-летний юбилей.

На четырехдневном фестивале выступят многие известные зарубежные исполнители и лучшие артисты Эстонии. На семи площадках выступят Scooter (GER), Loboda (UKR), Smokie (UK), Brainstorm (LAT), Томми Кэш, Rita Ray, Анне Вески, Trad.Attack!, Танель Падар, Curly Strings, Terminaator, Bedwetters, Genka & Paul Oja, Karl Killing, Grete Paia x Pürr Müdd, Ines, Койт Тооме, Маарья-Лийс Илус, Shanon, Tuberkuloited, Põhja-Tallinn, Estonian Voices, 2 Quick Start, Smilers и многие другие. Другие исполнители из-за границы и из Эстонии будут объявлены позже.