После пятилетнего забвения несколько атрибутов фестиваля Õllesummer нашлись на прицепе с потерянными вещами на Таллиннском певческом поле.
ФОТО ⟩ Давно потерянная «реликвия» Õllesummer неожиданно нашлась
«К нашему большому удивлению, целая и не поврежденная вывеска с названием фестиваля со встроенным освещением, которая использовалась в течение 20 лет, была найдена под кучей ящиков и прочего мусора», - сказал главный организатор Õllesummer Стен-Эрик Янтсон. «Он цела и работоспособна - поэтому мы снова будем использовать эту так называемую реликвию после пятилетнего перерыва», - добавил Янтсон.
На территории Таллиннского певческого поля, отделенной забором, расположены складские помещения, кладовые и несколько прицепов, в которых остались предметы, использованные на прошлых крупных мероприятиях. Для команды фестиваля было сюрпризом обнаружить, что некоторые вещи до сих пор оставались там.
Самый крупный фестиваль Эстонии Õllesummer после пятилетнего перерыва вновь состоится на Таллиннском певческом поле с 3 по 6 июля. В этом году фестиваль отметит свой 30-летний юбилей.
На четырехдневном фестивале выступят многие известные зарубежные исполнители и лучшие артисты Эстонии. На семи площадках выступят Scooter (GER), Loboda (UKR), Smokie (UK), Brainstorm (LAT), Томми Кэш, Rita Ray, Анне Вески, Trad.Attack!, Танель Падар, Curly Strings, Terminaator, Bedwetters, Genka & Paul Oja, Karl Killing, Grete Paia x Pürr Müdd, Ines, Койт Тооме, Маарья-Лийс Илус, Shanon, Tuberkuloited, Põhja-Tallinn, Estonian Voices, 2 Quick Start, Smilers и многие другие. Другие исполнители из-за границы и из Эстонии будут объявлены позже.