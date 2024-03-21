ДО И ПОСЛЕ ⟩ Смелые решения превратили столичную квартиру в уютное гнездышко для сдачи в аренду

В одном из самых интересных многоквартирных домов в районе Пельгулинна, который был построен в 1970-х годах как телефонная станция, Элерин купила свое первое жилье более 15 лет назад.

С тех пор как Элерин купила квартиру с высоким потолком, она осталась в том же виде, и жилье отчаянно нуждалось в обновлении. Смелые идеи дизайнера Мерлин Мийдо удивили хозяйку квартиры.

Для создания уюта использовались старые добрые решения, даже сама дизайнер удивилась, как гармонично в интерьер вписались обои.

В третьем сезоне передачи к ведущей Кейли Сюкияйнен и владельцам съемных жилищ приходят на помощь три энтузиаста в области дизайна интерьеров. Помимо Мерлин Мийдо, уже известной по предыдущим сезонам, Лиис Рейснер и Кирке Талу украсят квартиры своими свежими идеями. Программа «Kodud rahaks» уже не первый год помогает владельцам квартир, которые хотят достойно сдать в аренду свою недвижимость.

У всех дизайнеров-энтузиастов рождаются оригинальные идеи, которыми они удивляют и зрителей, и владельцев квартир. Это и дикие цвета, и невероятные ремонтные авантюры, и, казалось бы, невозможные DIY-проекты, которые на первый взгляд кажутся настоящим риском. Однако конечный результат всегда стоит того, чтобы его дождаться! Как правило, герои программ не могут сдержать радости от вида преобразившегося жилища.

Смотрите программу «Kodud rahaks» по средам в 20:00 на Kanal 2.