ФОТО ⟩ Юморист Максим Галкин снялся полуобнаженным на фоне гор

Юморист и актер Максим Галкин показал фанатам архивные фотографии со своего отдыха на горнолыжном курорте.

На одном из кадров 47-летний Максим Галкин предстал полуобнаженным. Юморист снялся в черных плавках. Актер позировал на фоне заснеженных гор. Артист сидел в джакузи и улыбался в камеру.

«Из горнолыжных воспоминаний. Давно не катался», – подписал публикацию юморист.

Интернет-пользователи оценили фото комика. «Красота», «Крутые счастливые воспоминания», «Красота невероятная и вы», «Вы крутой», «Молодец, Макс, живи в свое удовольствие», «Невероятные виды», – пишут в комментариях.