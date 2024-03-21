Кейт Пентус-Розиманнус пришла на работу с неожиданным сопровождением: «Недели кашля, насморка, температуры подталкивают к необычным решениям»

«Весенние недели семейного кашля, насморка, температуры подталкивают нас к необычным решениям. Сегодня я читала документы и проводила собрания с маленькой рабочей тенью», - пишет член Европейской счетной палаты Кейт-Пентус Розиманнус в посте в Instagram.

В своей истории в Instagram она также поделилась милым снимком, на котором написала: «Сегодня со мной маленькая любопытная рабочая тень. Когда все старые блокноты были заполнены рисунками, мне все таки пришлось отвечать на вопросы, заданные шепотом: "Мамочка, когда закончится это собрание? Где-то здесь ведь должен быть уголок для игр?"»

Некоторое время назад стало известно, что в семье Кейт Пентус и Рейна Розиманнуса, где сегодня растет двухлетняя Ити Лоретта, грядет пополнение. «Мы прошли примерно половину периода ожидания, и, безусловно, есть большое волнение», - сказал Кейт на президентском приеме, где была обнародована эта новость.