Звезду «Слова пацана» арестовали после дебоша в ресторане

Решением суда в Новосибирске был арестован актер Никита Кологривый. Он получил семь суток административного ареста по делу о хулиганстве.

Как сообщает ТАСС, на звезду «Слова пацана» составили протокол о мелком хулиганстве после дебоша в одном из новосибирских баров. Сторона обвинения запрашивала для артиста 15 суток ареста за грубое нарушение общественного порядка.

На этом фоне адвокат Никиты Кологривого настаивал, что арест станет слишком суровым наказанием и повлияет на исполнение актером его рабочих обязанностей, в том числе на участие в съемках.

В ходе заседания суда актер заявил о готовности «покаяться». «Много общественной работы впереди ждет. Я бы хотел, чтобы суд меня пощадил, если это возможно», – сказал он.

Поведение в баре Кологривый объяснил усталостью и алкогольным опьянением. Он отметил, что 20 марта должен был встретиться с детьми в больнице Новосибирска.

Также он планировал побывать в храме Александра Невского. По итогам заседания суда актер признался, что расстроен административным сроком, так как он хотел увидеть дочь.