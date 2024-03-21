В эти выходные любимый драматург Яан Тятте празднует свое 60-летие. «Я не пользуюсь телефоном уже два года, никто не может до меня дозвониться», - сказал Тятте в интервью для Pealtnägija. «Я уверен, что уже сделал все, что мог в своей жизни», - сказал Тятте, об этом пишет Elu24.
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Известный эстонский драматург: «Я уверен, что уже сделал все, что мог в своей жизни»
В воскресенье, 24 марта, любимому драматургу, автору-исполнителю, отцу двух сыновей и самому известному жителя Вилсанди Яану Тятте исполняется 60 лет.