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Известный эстонский драматург: «Я уверен, что уже сделал все, что мог в своей жизни»

Limon.ee
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Фото: Kuvatõmmis saatest

В эти выходные любимый драматург Яан Тятте празднует свое 60-летие.  «Я не пользуюсь телефоном уже два года, никто не может до меня дозвониться», - сказал Тятте  в интервью для Pealtnägija. «Я уверен, что уже сделал все, что мог в своей жизни», - сказал Тятте, об этом пишет Elu24.

В воскресенье, 24 марта, любимому драматургу, автору-исполнителю, отцу двух сыновей и самому известному жителя Вилсанди Яану Тятте исполняется 60 лет.

В откровенном интервью в программе Pealtnägija Тятте сказал, что надеется достичь того момента, когда ему вообще не придется ничего делать. «На мой взгляд, на земле делается слишком много вещей, и поэтому все плохо. Если бы все делали меньше, все было бы очень хорошо», - сказал Тятте в интервью по случаю дня рождения.

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