Известный эстонский драматург: «Я уверен, что уже сделал все, что мог в своей жизни»

В откровенном интервью в программе Pealtnägija Тятте сказал, что надеется достичь того момента, когда ему вообще не придется ничего делать. «На мой взгляд, на земле делается слишком много вещей, и поэтому все плохо. Если бы все делали меньше, все было бы очень хорошо», - сказал Тятте в интервью по случаю дня рождения.