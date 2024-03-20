Собаку бросили прямо на остановке в эстонском городке: «Трудно поверить, что ее никто не ищет»

В группе Elva kuulutaja! («Вестник Эльва!» - прим.ред.) была опубликована история о собаке породы джек-рассел-терьер, найденной на автобусной остановке Peedumäe в Эльва. Женщина, которая поделилась этой историей в группе, говорит, что собака была найдена две недели назад, и до сих пор ее бывший хозяин не объявился. «Трудно поверить, что собаку действительно никто не ищет», - говорит она, добавляя, что собаке уже подыскивают новый дом.