Внимательная прохожая заметила собаку породы джек-рассел-терьер, оставленную ждать на автобусной остановке Peedumäe в Эльва. Поскольку хозяина нигде не было видно, а собака простояла на остановке несколько часов, женщина отвела ее в тартуский приют для животных. «Пока никто не проявил интереса к собаке», - говорит женщина, которая разместила объявление в социальных сетях.
Собаку бросили прямо на остановке в эстонском городке: «Трудно поверить, что ее никто не ищет»
В группе Elva kuulutaja! («Вестник Эльва!» - прим.ред.) была опубликована история о собаке породы джек-рассел-терьер, найденной на автобусной остановке Peedumäe в Эльва. Женщина, которая поделилась этой историей в группе, говорит, что собака была найдена две недели назад, и до сих пор ее бывший хозяин не объявился. «Трудно поверить, что собаку действительно никто не ищет», - говорит она, добавляя, что собаке уже подыскивают новый дом.
Собаке, которую в приюте называют Кессу, около пяти лет. Это гладкошерстная белая собака с коричневыми пятнами. Пес не чипирован.
Работник приюта описывает Кессу как очень дружелюбную и энергичную собаку. «Она любит гоняться за летящими листьями. Это обычная милая собака. Мы надеемся найти для нее хороший дом, у нас уже есть несколько желающих», - говорит работник приюта.
Собака находится в приюте с 5 марта.