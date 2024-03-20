«Это правда»: людей напугали тем, как производят бутилированную воду

Бутилированная вода не только удобна в дороге, но и является полезным напитком, однако многие люди поклялись перестать ее пить после того, как узнали, как ее производят. Об этом рассказывают авторы YouTube-канала Mashed.

Мало того, что пустые контейнеры из-под бутилированной воды засоряют нашу планету, ведь около 60 миллионов из них ежедневно оказываются на свалках, так еще и кажется, что это не лучший вариант, когда вам нужно попить. Согласно новому исследованию PNAS, в среднем литр такой воды содержит почти четверть миллиона фрагментов нанопластика.

Исследователи из Колумбийского и Ратгерского университетов, расположенных в Америке, проанализировали пять образцов трех распространенных марок бутилированной воды и обнаружили, что содержание нанопластика в них варьируется от 110 000 до 400 000 на литр, а в среднем составляет около 240 000.

Ученые обнаружили, что большая часть пластика поступает из самих бутылок, но говорят, что на данный момент неизвестно, представляет ли проглатывание пластика серьезную опасность для здоровья. Однако процесс изготовления бутылок для воды также подвергается критике из-за огромного количества отходов, которые при этом образуются.