ФОТО И ВИДЕО ⟩ Поднимет настроение и заставит задуматься: в Русском театре зрителей ждет сатирическая премьера

«Сумасшедший это такой скоморох, некий шут средневековый, которому позволено через шутки говорить правду, вот как было в средневековье изначально. Только шутам было позволено говорить правду и за это им никто ничего не сделает. Это же все равно шуты. Вот так и этот сумасшедший говорит правду», - описал свою роль Александр.

По сюжет пьесы главный герой примеряет разные роли. Получается и Александру придется перевоплощаться несколько раз.

«У него совершенно конкретный диагноз – мания перевоплощения в разных персонажей. Это как бы его болезнь. Он любит играть разные роли, разных персонажей, он не может сидеть спокойно. Это очень интересно сыграть человека, который сам все время пытается кого-то сыграть. Постоянно наблюдает за людьми. Буквально роль одна, но сам сумасшедший играет, как минимум, трех персонажей.»

«Детективная комедия, или несчастный случай» Фото: Konstantin Sednev

На вопрос почему люди должны увидеть этот спектакль, актеры ответили:

«Эта пьеса показывает очень много вещей с которыми мы живем бок о бок. Это и политическая коррупция и полицейская. Что самое важное в пьесе, это то, что все это показано через юмор, сатиру. Мы говорим о серьезных вещах, но не прямо в лицо», - сказала Марика Отса.

«Вообще это в первую очередь комедия. Можно прийти и получить положительный заряд эмоций, хорошее настроение в первую очередь. Во вторых это комедия, которая несет в себе мысль, идею, какое-то моральное заключение, которая несет в себе проблемы современной жизни. Можно и посмеяться, хорошо провести время и что-то оставить, какую-то мысль для себя сохранить», - Александр Жиленко подчеркнул, что это в первую очередь комедия, но способная заставить задуматься.