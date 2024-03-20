В пятницу, 22 марта, в Русском театре состоится премьера постановки «Детективная комедия, или несчастный случай». В основе спектакля пьесе лауреата Нобелевской премии Дарио Фо «Случайная смерть анархиста». Зрители смогут посмеяться, но в то же время и задуматься.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Поднимет настроение и заставит задуматься: в Русском театре зрителей ждет сатирическая премьера
Мы пообщались с актерами Русского театра и посмотрели отрывок, который вызвал желание увидеть постановку полностью. Смотрите видеорепортаж!
«Случайная смерть анархиста», пьеса по которой был поставлен спектакль является одним из самых популярных произведений итальянского драматурга Дарио Фо. Пьесу с успехом ставят по всему миру с момента ее премьеры в 1970 году.
Для Русского театра спектакль поставил греческий режиссер Георгий Кутлис, большое интервью с которым совсем недавно вышло на Rus.Postimees, там постановщик, в том числе рассказывает о том, почему выбрал именно эту пьесу и почему она сегодня актуальна.
Мы же поговорили с испольнителями главных ролей Александром Жиленко и Марикой Отса.
«Очень уверенная в себе, деловая женщина, феминистка, очень самостоятельная, такая конкретная и очень красивая», - так описывает свою героиню актриса Марика Отса.
На вопрос играет ли красота ее персонажа роль по ходу спектакля, Марика ответила: «Нет, это я так просто для словца сказала, на самом деле, конечно, нет. Не делается упор на ее внешний вид, упор делается на то, что она очень смелая и деловая женщина и еще она очень сообразительная, логичная и очень острая. Мне кажется, что целеустремленный человек в такой профессии и добивается результатов. Ведь это сложная профессия. Я попыталась передать ее вот такой.»
Исполнитель роли сумасшедшего Александр Жиленко сравнил своего персонажа с средневековым шутом.
«Сумасшедший это такой скоморох, некий шут средневековый, которому позволено через шутки говорить правду, вот как было в средневековье изначально. Только шутам было позволено говорить правду и за это им никто ничего не сделает. Это же все равно шуты. Вот так и этот сумасшедший говорит правду», - описал свою роль Александр.
По сюжет пьесы главный герой примеряет разные роли. Получается и Александру придется перевоплощаться несколько раз.
«У него совершенно конкретный диагноз – мания перевоплощения в разных персонажей. Это как бы его болезнь. Он любит играть разные роли, разных персонажей, он не может сидеть спокойно. Это очень интересно сыграть человека, который сам все время пытается кого-то сыграть. Постоянно наблюдает за людьми. Буквально роль одна, но сам сумасшедший играет, как минимум, трех персонажей.»
На вопрос почему люди должны увидеть этот спектакль, актеры ответили:
«Эта пьеса показывает очень много вещей с которыми мы живем бок о бок. Это и политическая коррупция и полицейская. Что самое важное в пьесе, это то, что все это показано через юмор, сатиру. Мы говорим о серьезных вещах, но не прямо в лицо», - сказала Марика Отса.
«Вообще это в первую очередь комедия. Можно прийти и получить положительный заряд эмоций, хорошее настроение в первую очередь. Во вторых это комедия, которая несет в себе мысль, идею, какое-то моральное заключение, которая несет в себе проблемы современной жизни. Можно и посмеяться, хорошо провести время и что-то оставить, какую-то мысль для себя сохранить», - Александр Жиленко подчеркнул, что это в первую очередь комедия, но способная заставить задуматься.