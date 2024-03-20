С приближением Пасхи на прилавках магазинов Эстонии появилось огромное количество тематических шоколадных конфет. Однако во многих магазинах розовое шоколадное яйцо с сюрпризом стоит дороже, чем такое же голубое. «Я много раз замечал в магазинах, что есть что-то для девочек, а рядом лежит что-то для мальчиков, но немного дешевле», - говорит блогер Эверт Поом, который обратил внимание на эту проблему. Однако представители магазинов говорят, что это досадные инциденты и человеческие ошибки, пишет Elu24.