С приближением Пасхи на прилавках магазинов Эстонии появилось огромное количество тематических шоколадных конфет. Однако во многих магазинах розовое шоколадное яйцо с сюрпризом стоит дороже, чем такое же голубое. «Я много раз замечал в магазинах, что есть что-то для девочек, а рядом лежит что-то для мальчиков, но немного дешевле», - говорит блогер Эверт Поом, который обратил внимание на эту проблему. Однако представители магазинов говорят, что это досадные инциденты и человеческие ошибки, пишет Elu24.
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СОЦСЕТИ КИПЯТ ⟩ В Эстонии шоколадные яйца для девочек стоят дороже, чем для мальчиков: неужели магазины ненавидят женщин? (2)
Пасха в Эстонии уже не за горами, а в магазинах уже появились тематические шоколадные угощения с различным дизайном. Однако несколько дней назад в социальных сетях разгорелся жаркий спор о том, почему цена на популярное шоколадное яйцо Kinder отличается в зависимости от того, розовая или голубая у него обертка.