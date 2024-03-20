ФОТО ⟩ Деми Мур и дочери нежно поздравили Брюса Уиллиса с днем рождения

«С днем рождения, BW. Мы тебя любим и очень тебе благодарны», - подписала она фотографии.

Дочери Брюса Уиллиса и Дети Мур тоже поздравили отца и поделились архивными фотографиями.

В stories Деми Мур также вспомнила старое видео, в котором они с Брюсом вместе танцуют: его три года назад опубликовала их дочь Румер.

В 2023 году Брюс Уиллис завершил карьеру из-за тяжелого диагноза - лобно-височной деменции. Из-за болезни он больше не может запоминать слова сценариев, а теперь, по словам близких, уже с трудом вспоминает и их - например, он не смог вспомнить Деми Мур, которую не видел несколько месяцев из-за ее отпуска. Однако, судя по кадрам, актрисе удалось напомнить бывшему мужу, кто она.

За актером ухаживают его близкие - Деми Мур и три их дочери, а также жена Эмма Хеминг. Ранее Эмма возмутилась заголовками в прессе, которые сообщают, что у актера из-за болезни не осталось никакой радости в жизни, и заявила, что это неправда.